Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Testlerimiz negatife dönmüştür
Giriş Tarihi: 15.2.2022 11:55 Son Güncelleme: 15.2.2022 12:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Testlerimiz negatife dönmüştür

DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Testlerimiz negatife dönmüştür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Milli Savunka Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." mesajını da paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Testlerimiz negatife dönmüştür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA