Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Testlerimiz negatife dönmüştür

Milli Savunka Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." mesajını da paylaştı.