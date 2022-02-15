Türkiye
'de dün 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, 74 bin 936 kişi iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.76 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış. Doğrusu tedbir" ifadelerine yer verdi.