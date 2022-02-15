Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada İsrail ile üst düzey görüşmelerin olabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili ilk gelişme bugün yaşandı.

HERZOG TÜRKİYE'YE GELİYOR

Edinilen son dakika bilgisine göre İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

İBRAHİM KALIN KUDÜS'E GİDİYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmek için yarın Kudüs'e gidecek.

Son Dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geliyor! | Video

BAKANLAR DA ANTALYA'YA GELİYOR

İsrail Dışişleri ve Enerji Bakanları da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.