Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti’nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek

RAPORLAR EVLERİNDE DÜZENLENECEK

Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.