Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek
Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:27 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:45

Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek

Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti’nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir adımın hayata geçirildiği bilgisini verdi. Bakan Koca "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı." dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Bakan Koca sosyal medya üzerinden "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı." paylaşımında bulundu.

RAPORLAR EVLERİNDE DÜZENLENECEK

Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.

3 PİLOT İLDE BAŞLADI

Bakan Koca paylaşımını "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." sözleriyle bitirdi.

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Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek
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