Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti’nde önemli yenilik! Sağlık raporları evde düzenlenecek

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Bakan Koca sosyal medya üzerinden "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı." paylaşımında bulundu.
RAPORLAR EVLERİNDE DÜZENLENECEK
Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.
3 PİLOT İLDE BAŞLADI
Bakan Koca paylaşımını "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." sözleriyle bitirdi.
Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2022