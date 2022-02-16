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Giriş Tarihi: 16.2.2022 18:28

6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Nevşehir’de 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, hedefteki 4 şahsı yakalamak için 12 kişiyi yakaladı. 12 şahsın ifadelerinin ardından 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, 16.45 gram metamfetamin, 12.16 gram esrar, 1.64 gram bonzai, 1.03 gram plaka esrar, 16.55 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet fişek, 1 adet kılıç, 1 adet puyp, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılan M.Ö, U.B, S.Y. ve L.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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