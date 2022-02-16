Akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde otomobille bir akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, istasyon içerisindeki market bölümüne girdi. Markette bulunan reyonlardan aldıkları ürünleri mont ve pantolon içerisine saklayan şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Market çalışanları reyonlardan yiyecek ve içecek malzemelerin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri işyeri ve bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. 4 şüphelinin marketin yiyecek reyonundan malzeme çaldıklarını tespit eden jandarma ekiplerince yapılan saha ve istihbari araştırmalar sonucu şüphelilerin C.K. (19), E.K. (31), A.K. (20) ve H.İ.K. (21) isimli kişiler olduğu tespit edildi. 4 şüpheli yapılan operasyonda adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan 4 Şüphelinin market içerisindeki hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Petrol istasyonuna otomobille gelen şüphelilerin, marketteki raflar arasında dolaşarak aldıkları ürünlerle olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.