Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.



Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonunda düzenlenen törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kenan Yaşar'ı tebrik etti ve üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Arslan, Kenan Yaşar'ın, serbest avukatlık ve baro başkanlığı görevlerinde edindiği tecrübeyle Anayasa Mahkemesine önemli katkılar yapacağına inandığını söyledi.



Anayasal adaletin sağlanmasında ve temel hakların korunmasında anayasa mahkemelerinin önemli bir rol oynadığını kaydeden Arslan, "Kuruluşunun üzerinden 60 yıl geçen Türk Anayasa Mahkemesi de özellikle bireysel başvurunun kabulüyle birlikte temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir. Mahkememiz gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuru ve diğer işlerde hak eksenli yaklaşımla kararlar vermeye devam etmektedir. Bu kararlarda yaşam hakkından adil yargılanma hakkına, özel hayata saygı hakkından ifade özgürlüğüne kadar Anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan insanımızın temel hak ve hürriyetlerinin demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğu vurgulanmaktadır" ifadelerini kulandı.



YARGILAMANIN ANLAMSIZ HALE GELDİĞİ YERDE YARGIYA OLAN GÜVEN ZEDELENİR



Bireysel başvuru yolunun, ülkemizde hakkın tespiti ve teslimi anlamında adaleti tecellisine çok önemli katkılar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, "Anayasa Mahkemesinin kararlarında vurgulandığı üzere bireysel başvuru kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde güvence sağlamaktadır. Diğer yandan bireysel başvurudaki 10 yıllık tecrübemiz, bize bu hak arama yolunun etkili olabilmesinin verilen ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Anayasa Mahkemesi, yargı kararlarının icrasının yargılama sürecinin tamamlayıcı unsuru olduğunu, kararın uygulanmaması halinde yargılamanın da bir anlamının kalmayacağını belirtmiştir. Yargılamanın anlamsız hale geldiği yerde ise toplumun hukuka ve yargıya olan güveninin zedeleneceği açıktır" dedi.



Arslan, bireysel başvurunun amacının sadece başvuruya konu somut ihlalin giderilmesi olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında bireysel başvurunun objektif etkisi, ihlal kararlarının dikkate alınarak aynı konuda ortaya çıkabilecek yeni ihlallerin önlenmesini gerektirmektedir. Bu noktada Anayasa Mahkemesinin ihlalin kaynağına ilişkin tespitleri önem kazanmaktadır. Hak ihlali yerleşik idari uygulamadan, yargısal yorumda veya bizzat kanundan kaynaklanabilmektedir. İhlalin kaynağına göre idarenin, yargı veya yasama organının harekete geçerek Anayasa'nın ihlaline neden olan sorunu ortadan kaldırması ve benzer ihlalleri önlemesi beklenmektedir."



VERİLEN KARARLARIN YENİ İHLALLERİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE UYGULANMASI GEREKİYOR



Hukuk sistemi açısından büyük bir kazanım olan bireysel başvurunun sürdürülebilmesinin, verilen kararların yeni ihlalleri önleyecek şekilde uygulanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bu da hiç kuşkusuz idarenin, mahkemelerin ve yasama organının sadece somut ihlali gidermekle yetinmeyip yeni ihlallerin önlenmesine yönelik tedbir almasını gerektirmektedir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



KENAN YAŞAR YEMİN ETTİ



Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın konuşmasının ardından Kenan Yaşar'ın özgeçmişi okundu ve yemin etti. Yaşar'a kisvesi Zühtü Arslan tarafından giydirildi.