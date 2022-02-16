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Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:58

Aranan örgüt üyesi bir kişi tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Aranan örgüt üyesi bir kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK terör örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Jandarmanın titiz çalışmalar sonucunda, 1 yıldır "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizme Finansmanlık Yapmak ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan aranan H.E.'nin Kocaköy ilçesinde gizlendiği belirlendi.

JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalanan ve hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.E., ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.E., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Aranan örgüt üyesi bir kişi tutuklandı
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