Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu borusu yine patladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebeke borusu onarıldıktan sonrası yine patladı. Gündüz olması nedeniyle ekipler kısa sürede suyun yönünü iş makinalarıyla dereye çevrilince evleri su basmaktan kurtarıldı.

Nusaybin İpekyolu Mahallesi'nden geçen ve Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine içme suyu sağlayan ana şebeke borusu geçen gün patlamıştı. Bir çok ev ve hayvan barınağı su altında kalmıştı.



Nusaybin Belediyesi Fen işleri ve MARSU ekipleri tarafından onarılan ana boru hattı su bırakıldıktan sonra tekrar aynı yerden patladı.

Bu sefer gündüz vakti olması nedeniyle hemen şu vanası kesilerek, kısa sürede iş makinalarıyla toprak taşınarak mahalleye doğru giden suyun yönünü uluslararası İpekyolu üzerine verilerek çağ çağ deresine akması sağlanarak evleri su baskınından kurtardı.

Patlayan su borusu ana vanası ekipler tarafından kapatılarak yaklaşın 2 saat sonra borudan akan su kesildi.

Hazırda bulunan ekipler patlayan su borusu onarım çalışmalarına başladı.