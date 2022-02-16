Aşırı hız yapan araç takla atıp otomobillere çarparak durabildi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi, Nazarlıkdere Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Uçar'ın aşırı hızlı kullandığı hafif ticari araç, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarındaki istinat duvarına, ardından defalarca takla atarak park halindeki iki otomobile çarparak durdu. Sürücü Yusuf Uçar, hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın meydana geldiği sokakta oturanlar yolun bir kısmının çökmüş halde tümsekli olduğunu sık sık kazaların meydana geldiğini söylediler.