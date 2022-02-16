Bakan Koca’dan sosyal mesafe mesajı: Pozitif düşünün kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
dün Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı mesajlarda sosyal mesafe ve aşının önemine işaret etti. Bakan Koca, Omicron varyantının çoğu hastada belirti göstermemesine ve ayakta geçirilmesine işaret ederek 'Bugünlerde karşılaştığınız herkes sanki taşıyıcıymış gibi dikkatli olun. 'Pozitif' düşünün. Kendinizi koruyun' mesajını paylaştı. Koca bir diğer tweet'inde ise aşının önemine vurgu yaparak 'Aşısız omzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac
hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadeleriyle yerli aşı için hastanelere davette bulundu. ANKARA