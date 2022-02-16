Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu! Sizlerden gönül elçisi olarak hareket etmenizi bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret için bulunduğu Dubai'de BAE'li gençlerle bir araya geldi.

Gençlere önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında Körfez bölgesindeki ve gönül coğrafyamızın dört bi köşesindeki tüm gençlere selamlarımı gönderiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceği olan siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Böylesine güzel bir atmosferde gönüllerimizin buluşmasına vesile olanlara şükranlarımı sunuyorum.

Nerede olursa olsun gençlerle hep bir araya gelişimizde her sohbetimizde hamdolsun İslam dünyasının geleceğine dair umutlarımı arttığını görüyorum. Toplantılar esnasında ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahip olduğumuzu görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Tabi o tabloyu gördüğümüz zaman Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmeyoruz.