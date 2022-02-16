CHP Gençlik Kollarının gazete saldırısına gazetecilerden tepki

Mersin Gazeteciler Cemiyeti çağrısıyla Haberci Gazetesi önünde bir araya gelen kent gazetecileri, Haberci Gazetesi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve kent gazetecileri adına açıklama yapan MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe, "İki gündür bu gazetemiz önünde yaşananlar kabul edilemez bir durumdur, her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir. Tam bir çelişkidir" dedi.

Tepe, "İki gündür güzel kentimiz Mersin'de yaşadıklarımız, demokrasi adına, basın özgürlüğü adına biz gazetecileri derinden üzmüş ve endişelendirmiştir. Kamuoyunun haber alma hakkı için zor şartlarda görev yapan gazeteciler, her dönemde baskılara, fiili veya sözlü saldırılara hedef olmaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki, demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir" diye konuştu.



Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilemeyeceğini belirten Kaya Tepe, "Gazetelerin ve gazetecilerin hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Düşüncelere olan tahammülsüzlük, karanlıkların aydınlıklara ulaşmasından korkanlar elinde kaleminden başka bir silahı olmayan gazetecileri tarihimizin her döneminde tehdit etmişlerdir. Hepimiz biliyoruz ki, basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basın, tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirmektedir. Bilgiye, belgeye dayanan gerçekleri gündeme getirmelidir.Aksini iddia edenler için kanunlarımızda itiraz yöntem ve şekilleri açıktır" dedi.





Tepe, "İki gündür bu gazetemiz önünde yaşananlar kabul edilemez bir durumdur, her açıklamasında demokrasiden, insan haklarından, basın özgürlüğünden bahseden bir siyasi partinin gençlik kollarının bu vandallığı yapması tam bir rezalettir. Tam bir çelişkidir. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Basın ve düşünce özgürlüğünü benimsemekte zorlanan kişiler gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermekte bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadırlar" dedi.



Bu sadece Haberci Gazetesine değil Mersin'deki tüm basın kuruluşlarına ve gazetecilere yapılmış bir tehdit ve saldırı olduğunu belirten Kaya Tepe, "Kent gazetecileri tarihlerinde olduğu gibi geçmişte de, şimdi de ve gelecekte de bu saldırıları tek vücut halinde savuşturup kent hafızasının kirli olan bir yerine yerleştirecektir. Demokrasi ve basın özgürlüğü her zaman galip gelecektir. Güzel kentimiz Mersin'in bu tip çağ dışı ve demokrasi düşmanı olaylarla gündeme gelmesi son derece üzücüdür.Siyasetçileri ile, iş adamları ile sivil toplum temsilcileri ile gazetecileri ile birlik beraberlik ve demokratik bir şekilde gelişen, büyüyen Mersin'i hep birlikte oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.



Tepe, "Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu olarak, "Haberci Gazetesi" ne yapılan tehdit ve saldırıyı şidettle kınıyoruz. Yönetimine ve çalışanlarına geçmiş olsun diliyor ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi.