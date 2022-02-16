CHP il teşkilatı gazete bürosuna saldırdı! “CHP’li gençler bu cesareti nereden aldı?”

Sabah.com.tr'ye konuşan Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, "Basın özgürlüğü adına Mersin'e ve CHP'ye yakışmayan bir iş oldu. CHP'li gençler bu cesareti nereden aldı? Yaptığımız haberlerin onlarla hiçbir ilgisi yoktu. Kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir olay. Özetle gerek parti olarak gerekse CHP teşkilatı olarak onlarla ilgili hiçbir haberimiz olmadığı halde il gençlik kollarının böyle bir saldırıyı düzenlemesinin büyük bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Neden kendilerine böyle bir vazife biçtiler?" dedi.