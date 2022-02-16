CHP’li İBB’den suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam teklifi! AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

AK PARTİ'NİN TEKLİFİ CHP VE İYİ PARTİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirildi. AK Parti'nin yüzde 43 ile 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafında kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatler ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" diye konuştu.