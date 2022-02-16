Donmak üzereyken bulundu, öğrencilerin dostu oldu

Sarıyer'de bakımevinde görev yapan bir öğretmen tarafından ormanda donmak üzereyken bulunup sahiplenen Foks isimli köpek öğrencilerin de dostu oldu. Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevi öğrencileri hüzünlü hikâyesi olan Foks köpeğini sahiplenirken şanslı köpek Foks, adeta bir öğrenci gibi hafta içi çocuklarla birlikte zaman geçirirken, hafta sonu ise öğretmenlerin evlerine konuk oluyor.





Hayvan sevgisinin çocuklar ile aralarındaki en masum hali olduğunu belirten Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevi öğretmeni Havaların soğuk olduğu sıralarda ormanda donmak üzere olan Foks isimli köpeği bularak Sarıyer Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne getirdi. Bakımı ve aşıları yapılan Foks isimli köpek Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevi öğretmenleri hem çocukların empati, karşılıklı sevgi, oyun, arkadaşlık yapma gibi becerilerini geliştirmek hem de sokağa bırakılmış sevimli bir dosta yuva olmak amacıyla küçük Foks'u sahiplendi. Donmak üzereyken bir öğretmen tarafından bulunup sıcak bir yuvaya sahip olan Foks isimli köpek çocuklarında vazgeçilmez dostu oldu. Foks, adeta bir öğrenci gibi hafta içi çocuklarla birlikte zaman geçirirken, hafta sonu ise öğretmenlerin evlerine konuk oluyor. Satın alma sahiplen mesajı veren öğretmenler, can dostlarımızın çocukların gelişiminde büyük rol aldığının da altını çizdi.