FETÖ’cü eski komiser gider çukuruna düşerek öldü

Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, FETÖ'den aranması olan Mehmet Kargın hayvan çiftliği bulunan arkadaşının yanına gitti. Çiftlikte gezen Kargın fark etmediği gider çukuruna düştü. Kargın'ın olmadığını fark eden çiftlikte bulunanlar arama yaptı.

Aramalar sonucunda gider çukuruna düşen Kargın güçlükle çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eski komiserin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek gözaltına alınmış ve 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında "Biz utanacak bir şey yapmadık" diye tepki göstermişti. Kargın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.