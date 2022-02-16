Haberler Gündem Haberleri FETÖ’cü eski komiser gider çukuruna düşerek öldü
Giriş Tarihi: 16.2.2022 11:06 Son Güncelleme: 16.2.2022 11:26

FETÖ’cü eski komiser gider çukuruna düşerek öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
FETÖ’cü eski komiser gider çukuruna düşerek öldü

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet Kargın (48) çiftliğin gider çukuruna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, FETÖ'den aranması olan Mehmet Kargın hayvan çiftliği bulunan arkadaşının yanına gitti. Çiftlikte gezen Kargın fark etmediği gider çukuruna düştü. Kargın'ın olmadığını fark eden çiftlikte bulunanlar arama yaptı.

Aramalar sonucunda gider çukuruna düşen Kargın güçlükle çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eski komiserin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek gözaltına alınmış ve 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında "Biz utanacak bir şey yapmadık" diye tepki göstermişti. Kargın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü eski komiser gider çukuruna düşerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA