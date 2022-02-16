FETÖ’nün para dağıtımlarını yapıyordu! O isim yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Bahadır Sakaoğlu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa TEM Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.O. isimli şahsın Örgütün Güncel yapılanması kapsamında faaliyet yürüttüğü değerlendirildi.





Yapılan titiz çalışmalar sonucundan şahsın FETÖ/PDY kapsamında işlem gören şahısların ailelerine maddi yardım yaptığı, cezaevinden çıkan şahısları ziyaret ettiği, işlem gören şahısların ailelerine et dağıtımı yaptığı ve örgüte ait yurt dışı kaynaklı paraların transfer ve dağıtımında görev aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, şahıs; 30 bin Amerikan Doları, 2 bin 300 TL, 2 telefon ve sim kartlarla birlikte 12 Şubat tarihinde Adana'da yakalanarak gözaltına alınmış gerekli adli işlemler için Manisa'ya gönderildi.