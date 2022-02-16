Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası! Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini skandal sözlerle hedef almıştı

BAKAN SOYLU'YA HAKARET ETMİŞLERDİ! KRT'YE DE CEZA

KRT'nin "Olağan İşler" programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verilmesi yaptırım getirdi.

Yayında Bakan Soylu'nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması, dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi.

Üst Kurul, KRT'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Flash TV'nin "Al Sana Haber" isimli programında Erkan Özerman'ın konu ettikleri kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri yayında seslendirmesi RTÜK engeline takıldı. Yayın sırasında birden çok defa "ge.. zekalı, o.. pu" ve benzeri sözlerin konuşulduğunu belirleyen Üst Kurul, yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.