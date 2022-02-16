Harran Üniversitesi hastanesi kalite belgesi aldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, TÜV International Certification firması tarafından gerçekleştirilen 4 aylık denetim ve değerlendirmeler sonucunda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı Güvenliği sertifikası almaya hak kazandı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ahmet Güzelçiçek, TÜV International Certification firmasının yaptığı 4 aylık değerlendirme sonucunda sertifika almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Başhekim Dr. Güzelçiçek,"Harran Üniversitesi Hastanesi olarak her zaman kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hastanemiz, TÜV International Certification firmasının yaptığı 4 aylık çalışma sonucunda; Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği Sistemi alanlarında ISO belgelerini almaya hak kazanmış bulunmaktayız" dedi.

Başhekim Dr. Güzelçiçek, sertifikaların alınmasında emeği geçen; Harran Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Sabri Çelik'e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi'ye, Hastane Yönetimine, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine, Kalite Birimine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.