İBB’nin yüzde 175 su zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Meclis 1'nci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapılan oturumda İSKİ 2022 yılı 1'inci Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

İBB yönetimi tarafından su fiyatlarına kademeli TÜFE oranlarının eklenmesiyle ortaya çıkan yüzde 90 ila yüzde 175 arasındaki zam talebine karşılık AK Parti ve MHP gruplarının oluşturduğu Cumhur İttifakı su fiyatlarında kademeli olarak yüzde 43 ila yüzde 55 oranında zam talebi önerdi. Ancak CHP ve İYİ Parti gruplarının oluşturduğu Millet İttifakı İSKİ'nin getirdiği yüzde 175 zam teklifinin kabul edilmesinde ısrarcı olunca AK Parti ve MHP grupları önerisini geri çekti. İSKİ'nin zam teklifini ise reddetti. Oylamada ayrıca İSKİ'nin ek ödenek ve yatırım programı revizyonu da oyçokluğu ile kabul edilmedi.

Oylama sonrasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB ve İBB'ye bağlı İSKİ tarafından İstanbulluların su tarifesi için yüzde 90 ile yüzde 175 arasında su zammı teklifi getirdi. Zam talebinin fahiş olduğunu AK Parti olarak yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki tekliği ilgili kurum ve CHP tarafından kabul edilmediği için İstanbulluların ali menfaatleri ve İstanbulluları düşünerek İBB'ye bağlı İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti'nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi ise CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir" diye konuştu.

Göksu ayrıca sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB yönetimi bugün meclise yüzde 90'la yüzde 175'e varan oranlarda su zammı getirdi. Oranın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini söyledik. CHP grubu bunu kabul etmeyince, İstanbullulara yapılmak istenen bu zamma izin vermedik" dedi.