İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dağdaki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Toplantı kapsamında Bakan Soylu, Jandarma'nın gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da program kapsamında katılanlara selam gönderdiğini belirtti.



"CUMHURİYETİN 100 YILINDA DAĞLARIMIZDA BİR TEK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU KALMAMALI, BU HESABI KAPATMALIYIZ"

Jandarma personeline 2022 yılı hedeflerini anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Aktüel güvenlik sorunlarımızı temizlemeden yapamayız. Terör, bir aktüel güvenlik başlığıdır; uyuşturucu bir aktüel güvenlik başlığıdır, kaçak göç, bir aktüel güvenlik başlığıdır. Bu kurum, yani Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarımızla birlikte bu işin tam ortasındayız. Bu yılki bakanlık temamız hedefler, sinerji ve iletişimdir. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı, süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz bu millete, yemin etmeliyiz mukaddesatımıza, yemin etmeliyiz şehitlerimize, söz vermeliyiz gelecek nesillerimize. Cumhuriyetin 100 yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı, bu hesabı kapatmalıyız. Mesleğinizin ve şanlı görevimizin gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz. Ya olacağız, ya öleceğiz, buradaki yegane parola budur."

"DAĞDAKİ SİLAHLI ELEMAN SAYISI DA ŞU AN İÇİN 150 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ"



2015-2021 sonu arasında, bölücü örgütün terör eylemlerinin sayı olarak yüzde 95 azaldığını aktaran Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Eylemlerin niteliği düşmüş ve önemli bir bölümü sınır ötesinden tacize dönmüştür. Aynı dönemde, terör örgütüne katılımda yıllık 5 bin 558'den 50'li sayılara kadar düştü. Dağdaki silahlı eleman sayısı da şu an için 150 seviyelerine düştü. Tam da bu sayılara bağlı olarak başka bir şey daha oldu. Doğu ve Güneydoğu'da aynı dönemde lisanslı sporcu sayısı yüzde 140, tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı yüzde 99, üniversite öğrenci sayısı 104, ticaret sicile kayıtlı faal üye sayısı yüzde 92 arttı. Bu sayıları sürekli paylaşıyorum, ne yazık ki henüz Türkiye gündemine giremedi, yeterince dikkat çekmedi. Biz gerçeği biliyoruz ve sizlerin verdiği terörle mücadelenin sonuçlarını, oralarda hayatın nasıl değiştiğini, sadece dağda kalan terörist sayısından değil, işte bu sayılardan takip ediyoruz. Çünkü bizim meselemiz ülkemizin ve bölgemizin geleceğini yazmakla ilgilidir. Ticaretin canlanması, eğitimin canlanması, bölgenin yatırım alması demek; terörün bir daha zemin bulamaması demektir. Kalıcı güvenlik, kalıcı istikrar, gelişmişlikle olur. Aynı mantığı, sınır ötesi operasyon bölgelerinde de uyguluyoruz. Afrin, Cinderes, Cerablus, El Bab, Azez, Çobanbey, Resulayn, Tel Abyad bölgelerinde 26'sı yeni yapılan, diğerleri onarılan olmak üzere toplam bin 482 okulda eğitimi başlattık. Hastaneler, yollar, ulaştırma altyapıları, gençlik merkezleri yaptık veya tamir ettik. Bütün bunları, hayatı normalleştirip bir güvenlik zemini oluşturmak için gerçekleştirdik ve başardık. Bu anlayış, bizim gelecekteki güvenlik politikamızın temelidir. Yani silahlı terörü yok etme, gündelik hayatta gelişmeyi sağlayarak terörün zeminini de yok etme, terörizmle mücadele etme. PKK'nın tasallutundan kurtardığımız belediyelerde de aynı mantığı işlettik. Bu itibarla, 2022 yılında, terörün bütün kırıntılarını temizlemek durumundayız ki bu zemini sağlamlaştırabilelim."



"DÜNYANIN BATIDAN GERİ KALANIYLA İLGİLENMEMİZ VE BURALARA GELECEK İÇİN BİR ŞEYLER SÖYLEMEMİZ VE BİR ŞEYLER YAPMAMIZ ŞARTTIR"

Ortadoğu'nun geleceğine dair hiç kimsenin olumlu bir vizyon sahibi olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Burası bizim coğrafyamız. Balkanlardaki mazimizi ve halen hem balkanlarda hem de Avrupa'daki Türk varlığını düşünürsek bir anlamda Avrupa da bizim coğrafyamız. Hiçbirini yok sayamayız, batının böyle bir lüksü var, ABD'nin böyle bir lüksü var, isterlerse görmezden gelebilirler. Afganistan'da uçak tekerlerinden düşen insanları unutabilirler ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Aynı medeniyetin, aynı tarihin, aynı yaşanmışlıkların çocuklarıyız ve komşuyuz. Oradaki yangının bize sıçramaması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla dünyanın batıdan geri kalanıyla ilgilenmemiz ve buralara gelecek için bir şeyler söylememiz ve bir şeyler yapmamız şarttır. Aksi takdirde kendi geleceğimize de umut üretebilmek mümkün değildir. Türkiye'nin son 20 yılının ilk on yılı, kendisine aitti. Kendi altyapısını, kendi gücünü tahkim etti. Son 20 yılın son on yılı ise hem kendisine hem bölgesine ve geleceğe aittir. Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi dünyanın en büyük havaalanı gibi bölgesine etkili mega altyapılar; dünya ölçeğindeki barajlar, Doğu ve Güneydoğu'da sadece silahlı terörü bitirmeye yönelik değil hayatı değiştirmeye dönük adımlar; göç yönetimini sadece bir 'barınma merkezi kurma' ve 'sorun çıkmasın' bağlamından çıkarıp, eğitimiyle, işgücüyle, ticaretiyle Türkiye'nin gücüne güç katma vizyonuyla oluşturulan politikalar; Fırat kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla oluşturulan güvenli alanlar ve terör koridoruna vurulan darbe, tamamen bu gelecek vizyonuyla ve bunu bölgeye yansıtmamızla alakalıdır. Güzel cumhuriyetimizin birinci asrını kapatırken, ikinci asrını planlıyoruz ve bu plan sadece 785 bin kilometrekareye ait değildir. Resmi sınırlar elbette ki böyledir, ama ilgi alanlarını etki alanlarına çeviren 21'inci yüzyıl Türkiye'si, biraz önce tarif etmeye çalıştığım tablo çerçevesinde geleceğini, Azerbaycan'dan Libya'ya kadar uzanan gümüş hilal üzerinde geniş bir vizyonla planlamaktadır" şeklinde konuştu.



"NARKOTERÖR OPERASYONLARIMIZ, BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN HAYAT DAMARLARINI KESEN OPERASYONLARDIR"



İkinci aktüel güvenlik başlığının uyuşturucu meselesi olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "Narkoterör operasyonlarımız, bölücü örgütün hayat damarlarını kesen operasyonlardır, bunlara mutlaka ağırlık verelim. Özellikle uyuşturucu elde edilen kök kenevir ekiminin engellenmesi son derece önemlidir. Bir önceki yılda 115 milyon kök kenevir, geçen yıl 70 milyonu aşan kök kenevir tüm Türkiye'de, bu terör örgütüne vurulabilecek darbelerden birisidir. Buradan drone pilotlarımıza, İHA pilotlarımıza sesleniyorum, lütfen gözünüzü dört açın. Bir tane kök kenevir yaprağını bile kaçırmamalısınız. Özellikle genetiği değiştirilmiş skunk, kök kenevirin yerini almaya başladı, buraya hızlıca tedbir almak gerekir. Hepimiz biliyoruz, parasız terör olmaz. Her bir kök kenevir bitkisi, her bir sentetik hap, terör örgütünün mermisi demektir, meseleye böyle bakmak lazım. Hem gençlerimizi zehirliyor, hem de bu işin ticaretinden bölücü örgüt para kazanıyor, ayakta kalıyor. Bizim uyuşturucu mücadelemiz, özellikle doğudan gelen doğal uyuşturucunun batıya gidişinin engellenmesi, bölgedeki istikrar açısından önemlidir. Çünkü, Ortadoğu'da uyuşturucunun beslediği tek terör örgütü PKK değil. DEAŞ da bu ticaretten pay alıyor, diğer silahlı gruplar da pay alıyor ve böylece istikrarsızlık sürüyor. Bu ticareti bizim burada kesmemiz bu açıdan önemlidir" dedi.



"GEÇEN YIL DİYARBAKIR VE BİNGÖL'DE ELE GEÇİRİLEN 55 MİLYON KÖK KENEVİRİ, 4.2 MİLYON KÖK SKUNK BİTKİSİNİ, 170 TON SKUNKI, 1.2 TON ESRARI İMHA ETTİK"



Geçen yıl, Diyarbakır ve Bingöl'deki narkoterör operasyonlarında jandarma tarafından ele geçirilen 55 milyon kök keneviri, 4.2 milyon kök skunk bitkisini, 170 ton skunkı, 1.2 ton esrarı imha ettik. Sadece bunların PKK'ya para olarak kaybı 17.9 milyar lira olarak hesaplanmaktadır. İşin büyüklüğünü, nasıl bir ciddiyeti olduğunu herkes buradan rahatlıkla anlayabilir" diye konuştu.



"YOL KONTROLLERİNİ, SINIR KONTROLLERİNİ, KAÇAK GEÇİŞLERE AİT KONTROLLERİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTTIRMAMIZ LAZIM"



Üçüncü aktüel güvenlik başlığının da kaçak göç meselesi olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, PKK ve DEAŞ'ı kaçak göç işinde ortak olduğun belirterek, şöyle konuştu:



"Önemli sınır güvenlik yatırımları yaptık. Buradan jandarmamıza bir hedef olarak söylüyorum, yol kontrollerini, sınır kontrollerini, kaçak geçişlere ait kontrolleri ciddi şekilde arttırmamız lazım. Geçen yıl yaptığımız gibi sınırların hemen arkasında özellikle doğu ve güney sınırlarımızın arkasında ikinci hattı oluşturmak, üçüncü hattı da Polis Özel Harekat ile oluşturmak ve 2022 sonu itibarıyla sınırda engellenenler ve sınır geçişlerinde yakalananları ayrı bir analize tabi tutmak için gerekli bütün hazırlıkları yapmalıyız. Buradan iyi bir karne bekliyorum. Bu yıl kaçak göçle mücadelede farklı bir yıl olmasını istiyoruz."



"TERÖRLE MÜCADELEDE, SINIR GÜVENLİĞİNDE, OPERASYON KABİLİYETİNDE, TEKNİK VE FİZİKİ KAPASİTE AÇISINDAN DÜNYADA BU ÖLÇÜDE BÜYÜK BİR JANDARMA TEŞKİLATI YOK"



Terörle mücadelede, sınır güvenliğinde, operasyon kabiliyetinde, teknik ve fiziki kapasite açısından dünyada bu ölçüde büyük bir jandarma teşkilatını kimsenin tanımadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Bu kapasiteye sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2018 yılından itibaren 10 tane atak helikopteri aldık, inşallah 2022 sonu itibarıyla toplam atak helikopteri sayımız 17 olacak. 2017'de 4 SİHA alımı yapmıştık, bugün toplamda 46 SİHA'mız var. Sadece 2021 yılında 16 tane Jandarma Üs Bölgesi inşa ettik, bitti. Böylece toplamda 112 tanesi daimi, 32 tanesi geçici olmak üzere 144 üs bölgemiz oldu. Profesyonelleşme oranımızı 2016'daki yüzde 56 seviyesinden bugün itibarıyla yüzde 83'e çıkardık e yükseltiyoruz. 15 Temmuz'un personel tahribatlarını giderdik. Tam 1 milyon 400 bin başvuru içinden 110 bin alım yaptık ve hem açığı kapattık hem de toplam jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Kriminal Laboratuvarlarından asayişte motosikletli jandarma timlerine kadar pek çok konuda jandarmamıza yeni kabiliyetler kazandırdık ve olanı da geliştirdik. Jandarmamıza ilk kez 2018 yılında 64 motosiklet aldık, 2019'da 290, 2020'de 200 motosiklet alımı yaptık. Toplamda, 3 yıl içinde 454 alım gerçekleştirdik, 2021 yılında da bu alımlarımız devam etti. Bir yandan siber suçları takip etmek üzere jandarma adli bilişim merkezimiz, bir yandan afet arama kurtarmada çalışan ve sahada yakın şekilde gayretlerine, emeklerine, profesyonelliklerine şahit olduğum Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz, bir yandan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma birimimiz, Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat gibi bu şanlı üniformayı taşıyan tüm personelimizle bugün Türk jandarması çok farklı bir konumdadır" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.



Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Jandarma personeli katıldı.