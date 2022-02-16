Haberler Gündem Haberleri İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.2.2022 23:26

İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta 15 Şubat'ta meydana gelen daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ü.P., N.A., ve K.Ö. ile kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaşmış ve iki grup arasında önce sözlü tartışma ardından da silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ağır Ü.D. ise hafif yaralanmıştı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken çatışmayı gerçekleştirenler arasında yer alan N.A. K.Ö. F.D. M.D. ve tedavi süreci bittikten sonra taburcu olan Ü.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden F.D. ve S.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan Ü.D. adli kontrol şartıyla salıverildi. M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA