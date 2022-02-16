İki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

Uşak'ta 15 Şubat'ta meydana gelen daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ü.P., N.A., ve K.Ö. ile kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaşmış ve iki grup arasında önce sözlü tartışma ardından da silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ağır Ü.D. ise hafif yaralanmıştı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken çatışmayı gerçekleştirenler arasında yer alan N.A. K.Ö. F.D. M.D. ve tedavi süreci bittikten sonra taburcu olan Ü.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden F.D. ve S.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan Ü.D. adli kontrol şartıyla salıverildi. M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.