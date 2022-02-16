İstanbul’da iki kişiyi yaraladı, Diyarbakır’da sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 Aralık 2021'de sabaha karşı İstanbul Beyoğlu'nda H.S., trafik ışıklarında bekleyen 34 COP 236 plakalı otomobile silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı. Araçtaki Y.K. ve M.A. ağır yaralanırken, saldırgan H.S. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı halde araçlarıyla denetim yapan polislerin yanına ulaşan Y.K. ve M.A. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralıların ifadesi ve olay yerindeki güvenlik kameraların incelenmesinin ardından eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için polis çalışmalara başladı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Polis her yerde arabana H.S.'nin Diyarbakır'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine hareke geçen İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma H.S.' nin yerini tespit etti. Polis takibe aldığı H.S.'yi bulunduğu yerde çevre güvenliğini alan polis, H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldıktan sonra yakaladı. Üzerinde sahte kimlik çıkan H.S.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.