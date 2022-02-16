İzmir Büyükşehir 3 taşınmazını daha satışa çıkardı!

Mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait gayrimenkulleri sata sata bitiremeyen İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer gözünü bu sefer de kenarda köşede kalan mallara dikti. Göreve geldiği 3 yıllık süreçte 1000'in üzerinde daire ile bir o kadar da arsa satan Soyer bu sefer de Bornova Ergene Mahallesinde 2, Konak ilçesi Göztepe semtinde ise 1 gayrimenkulü satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda satışların belediye encümeni aracılığı ile 24 Şubat tarihinde yapılacağı belirtildi.

1 MİLYON 600 BİN LİRA GELİR BEKLENİYOR

Satış ilanında Bornova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ergene Mahallesi'nde 2'nci katta bulunan 10 numaralı taşınmazın için 450 bin TL, yine Ergene Mahallesi'nde yer alan ve aynı binada bulunan 3'ncü kattaki 13 numaralı taşınmaz için ise 650 bin TL muhammen bedel belirlendi. Göztepe Mahallesi'nde yer alan 6. katta bulunan 22 numaralı taşınmaza ise 500 bin TL tahmini bedel biçildi. 24 Şubat günü gerçekleştirilecek satış ihalesinde planlanan satışların tahmini bedellerden gerçekleşmesi halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasına 1 milyon 600 bin TL'lik kaynak aktarılacağı ifade edildi.

SEFERİHİSAR'DAKİ SATIŞ ALIŞKANLIĞINI BÜYÜKŞEHİR'E TAŞIDI

Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Seferihisar'daki satış geleneğini Büyükşehir'de de sürdürmüştü. Geride kalan 3 yıllık görev süresi içinde bir yandan borçlanan diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satan Soyer, bugüne kadar 1000'in üzerinde daire ile bir o kadar da arsa satışı yapmıştı. Soyer'in belediye mülklerini bir bir elden çıkarması kamuoyunda da büyük tepkiye neden olmuştu.