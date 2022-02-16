Kadınların Erdemir’i resimlere taşıdığı sergi açıldı

Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir, çalışanlarının eşlerinin bir araya gelerek kurduğu Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği üyesi kadınların eserlerini sergiye dönüştürdü. İki yağlı boya ve 15 sulu boya olmak üzere toplamda 17 resimden oluşan sergi, ilçe protokolü, Erdemir yöneticileri ve Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği üyelerinin katıldığı açılış töreniyle kapılarını açtı.

Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği, 1997 yılında kuruldu. Bugün 52 üyesi bulunan dernek, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım ederken, özellikle son 10 yılda sanat alanındaki faaliyetleriyle de Ereğli'nin kültürel yaşamına katkıda bulunuyor. Erdemirli kadınlar, sergide Erdemir işletme sahasını resmetmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, eserlerini sergileme imkânı sunan Erdemir'e destekleri için teşekkür etti.

Sergi, 16-25 Şubat tarihleri arasında her gün saat 10:00 ile 17:30 arasında Erdemir Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri, Erdemir'in yanı sıra, uzun ve yassı çelik üretimi gerçekleştiren İsdemir, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan Erdemir Maden, Romanya'da elektrik motoru üretimi için gerekli olan silisli çeliği üreten Erdemir Romanya, Maden Metalürji şirketlerine mühendislik yönetimi hizmeti veren Erdemir Mühendislik, sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan Erdemir Çelik Servis Merkezi, Asya-Pasifik Bölgesi'nde faaliyetleri yürüten Erdemir Asia Pacific , İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. ve Erdemir Enerji Üretim A.Ş ve Kümaş Manyezit A.Ş'dir. OYAK Maden Metalürji Şirketleri otomotiv, beyaz eşya, gemi, boru, makine imalat, tarım ve ziraat aletleri, ısı sanayi, genel yapı, savunma ve ambalaj sanayisi gibi birçok sektöre hizmet vermekte.