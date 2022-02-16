Kırıkkale’nin sporcu sayısını artırmalıyız

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sırrı Zengin Kırıkkale'de gençler üzerinde yapılan istişare çalışmaları hakkında bir araya geldi. Toplantıda kurumun sportif çalışmaları, okul sporlarının son durumu, lisanslama, çalışma programları, mevzuat, antrenör performansları, tanıtım ve bir çok alanda yapılan artı ve eksiler hakkında istişarelerde bulunuldu.

ASKF DÜĞMEYE BASTI

Ülke genelinde son günlerde uyuşturucu kullanımının artış göstermesi ve madde bağımlılarının ortaokul seviyesindeki öğrencilere kadar inmesi sebebi ile Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) düğmeye bastı. Kırıkkale için kaygı verici madde kullanımının önlenmesine katkıda bulunmak için amatör spor kulüplerinin taban birlikleri ile bir araya gelip, toplantı yaptıklarını anlatan Başkanı Zengin, sporcu sayılarının yok denecek kadar az olduğu gözlemlendiklerini söyledi. Biran önce takım sayılarını artırarak, sporcu yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Zengin, yerel yönetimlerin bu projeye ön ayak olması gerektiğinin altını çizdi.

KIRIKKALE SPORU ÇOK SEVİYOR

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Kırıkkale halkının sporu, özellikle de futbolu çok sevdiğini söyleyerek, yeni amatör kulüplerin kurulması ve yaşaması adına elinden geleni yapacaklarını söylediler. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise, sporun ders başarısına etkileri üzerinde durarak "Çocukların egzersiz yapıp, fiziksel aktivitelerde bulunması okul başarısını olumlu yönde etkiliyor. Spor yapan kişilerde sınavlarda heyecanlanma ve panik yapma gibi durumlar tamamen ortadan kalkıyor. Spor ve ders birlikte devamlılık kazanırsa başarı getirir" dedi.