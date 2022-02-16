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Giriş Tarihi: 16.2.2022 19:12

Koronavirüs önce Zeynep’i, sonra annesini hayattan kopardı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Koronavirüs önce Zeynep’i, sonra annesini hayattan kopardı

Trabzon’da 2 hafta önce annesiyle birlikte koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Zeynep Aliş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören anne Gülfidan Aliş (75) kızının ölümünden bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Trabzon'da 15 gün önce annesi Gülfidan Aliş (75) ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Akçaabat Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı görevini yürüten Zeynep Aliş (41), Akçaabat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta annesi Gülfidan Aliş (75) ile birlikte hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Zeynep Aliş yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeynep Aliş (41) hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde 15 gündür koronavirüs tedavisi gören anne Gülfidan Aliş de bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

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Koronavirüs önce Zeynep’i, sonra annesini hayattan kopardı
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