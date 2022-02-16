Koronavirüs önce Zeynep’i, sonra annesini hayattan kopardı

Trabzon'da 15 gün önce annesi Gülfidan Aliş (75) ile birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Akçaabat Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı görevini yürüten Zeynep Aliş (41), Akçaabat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta annesi Gülfidan Aliş (75) ile birlikte hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Zeynep Aliş yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeynep Aliş (41) hayatını kaybetmişti. Yoğun bakım ünitesinde 15 gündür koronavirüs tedavisi gören anne Gülfidan Aliş de bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.