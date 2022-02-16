CHP’li başkana tepki: Madem açacaktın neden kapattın?

Gençlik merkezlerinin yeniden açılmasını eleştiren Gülaçtı, "Merkezlerin kapatılmaması için çok uğraştık ancak başkan geri adım atmadı. Peki yaklaşık 3 yıl sonra şimdi Karalar ve yönetimi ne yapıyor? Yeniden Gençlik Merkezleri açacağına dair reklamlar yayınlıyor, hazırlıklar yapıyor. Hatta Karataş'ta ve Çakmak Caddesi'nde iki adet Gençlik Merkezi'nin de hazır olduğunu ve sayının çoğalacağını ifade ediyorlar. Bu ne yaman çelişkidir anlamak gerçekten mümkün değil! Bu merkezlerdeki mobilyalar, bilgisayarlar ve alt yapısı yani yüz binlerce lira yok edildi" diye konuştu.