CHP’li başkana tepki: Madem açacaktın neden kapattın?

Geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün talimatıyla ekonomik şartları yetersiz öğrenciler için kentte 17 Gençlik Merkezi açıldı.
Öğrenciler, bu merkezler sayesinde başarılarını artırdı ve istedikleri okulları kazandı. 2019 seçimlerinin ardından koltuğa oturan CHP'li Karalar'ın ilk işi bu merkezleri kapatmak oldu. Binlerce öğrenci mağdur olurken, yüzlerce öğretmen ise işsiz kaldı.
Gençlik merkezlerinin yeniden açılmasını eleştiren Gülaçtı, "Merkezlerin kapatılmaması için çok uğraştık ancak başkan geri adım atmadı. Peki yaklaşık 3 yıl sonra şimdi Karalar ve yönetimi ne yapıyor? Yeniden Gençlik Merkezleri açacağına dair reklamlar yayınlıyor, hazırlıklar yapıyor. Hatta Karataş'ta ve Çakmak Caddesi'nde iki adet Gençlik Merkezi'nin de hazır olduğunu ve sayının çoğalacağını ifade ediyorlar. Bu ne yaman çelişkidir anlamak gerçekten mümkün değil! Bu merkezlerdeki mobilyalar, bilgisayarlar ve alt yapısı yani yüz binlerce lira yok edildi" diye konuştu.