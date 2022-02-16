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Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:51 Son Güncelleme: 16.2.2022 09:53

CHP'li başkana tepki: Madem açacaktın neden kapattın?

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li başkana tepki: Madem açacaktın neden kapattın?

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü ve “Zarar ediyor” bahanesiyle kapattığı Gençlik Merkezleri’ni yeniden açıyor. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, “Kapatılan 17 merkezde 11 bin öğrenci eğitim görüyordu. Yüzlerce öğretmen işsiz kaldı. Bu ne yaman çelişki” dedi.

Geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün talimatıyla ekonomik şartları yetersiz öğrenciler için kentte 17 Gençlik Merkezi açıldı.

Öğrenciler, bu merkezler sayesinde başarılarını artırdı ve istedikleri okulları kazandı. 2019 seçimlerinin ardından koltuğa oturan CHP'li Karalar'ın ilk işi bu merkezleri kapatmak oldu. Binlerce öğrenci mağdur olurken, yüzlerce öğretmen ise işsiz kaldı.

Gençlik merkezlerinin yeniden açılmasını eleştiren Gülaçtı, "Merkezlerin kapatılmaması için çok uğraştık ancak başkan geri adım atmadı. Peki yaklaşık 3 yıl sonra şimdi Karalar ve yönetimi ne yapıyor? Yeniden Gençlik Merkezleri açacağına dair reklamlar yayınlıyor, hazırlıklar yapıyor. Hatta Karataş'ta ve Çakmak Caddesi'nde iki adet Gençlik Merkezi'nin de hazır olduğunu ve sayının çoğalacağını ifade ediyorlar. Bu ne yaman çelişkidir anlamak gerçekten mümkün değil! Bu merkezlerdeki mobilyalar, bilgisayarlar ve alt yapısı yani yüz binlerce lira yok edildi" diye konuştu.

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CHP'li başkana tepki: Madem açacaktın neden kapattın?
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