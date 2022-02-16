Mağaza sapığı tutuklandı

Mağazaya müşteri gibi gelen bir sapık, reyonda kıyafetleri düzelten üniversite öğrencisi Kübra'yı izleyerek mastürbasyon yaptığı anlar güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı.

İstanbul Mecidiyeköy'deki LC Waikiki mağazasında çalışan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra geçtiğimiz Pazar günü iğrenç bir olayla karşılaştı.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Akşam saati mağazaya giren kimliği belirsiz bir erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen genç kadın, arkadaşından yardım istedi.

Arkadaşının da dikkatiyle kimliği belirsiz şahsın, reyondaki kıyafetleri düzelten 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra'yı izleyerek mastürbasyon yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen genç kadın, şahsın görüntüleri emniyete götürerek şikayetçi oldu.

Skandal olayın ardından iddiaya göre emniyet yetkilileri genç kadına, şahsın yüzünde maske olduğu için kimliğinin tespit edilemeyeceğini söyledi.



Twitter hesabından olayı anlatan genç kadın, "23 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü çalıştığım mağazanın çocuk reyonunda bir adam beni izleyerek ulu orta mastürbasyon yapıyor. İlla tecavüze uğramam veya öldürülmem mi gerekiyor" diye yazdı.



TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.