Mali Şube, devletin 8,5 milyarını kurtardı

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞINA BAĞLIYIZ

TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü kendileri Savunma Sanayi Başkanlığına bağlı kuruluşu olarak tanıtarak savunma sanayi alanında faaliyet gösteren diğer şirketleri tehditle 5 milyon lira dolandırdı. Şirket, yüksek güvenlikli eski büyükelçilik binası kiraladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı çizen şirket, böylelikle güven kazandı. Şirketlerle görüşme gerçekleştiren çalışanlar, Savunma Sanayi Başkanlığın bağlı bir kuruluş olduklarını kendileri ile iş birliği yapmamaları durumunda savunma sanayi alanında iş yapamayacakları yönünde tehditte bulundu. Şirketin başka bir yönteminde ise, savunma sanayi alanında ihale kazanan şirketler ile temasa geçerek kendilerine de pay verilmesini istedi. Şirketlerin kabul etmemeleri durumunda devlet büyükleriyle temaslarının olduğunu ve ihaleyi iptal ettireceklerini söylendi. Yönetim Kurulu Başkanında aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.