Polis aracını yakan kişi tutuklandı

Gölcük Polis Merkezi önünde önceki gün meydana gelen olayda, park halinde bulunan 41 A 8663 plakalı ekip otosu, akşam saatlerinde yanına yaklaşan ve aracın üzerine ateşe verilmiş halde benzin dökülmüş bir bez atan kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden polis memurları bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan saldırı sonrasında, Emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

KISA SÜREDE YAKALANDI



Saldırı sonrası bazı haber sitelerinde olayın terör eylemi olabileceği yönünde iddialarda ortaya atıldı. Ancak, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucu kısa sürede olayı gerçekleştiren K.D isimli kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin pek çok suçtan kaydı bulunduğu ve olay sırasında kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ileri sürüldü. Tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen zanlı tutuklandı