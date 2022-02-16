Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı

İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde çıkan yangın korkuttu. Yangını gören komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.



POLİS MEMURU YAŞLI TEYZEYİ SIRTINDA TAŞIDI

Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz'ın içerde olduğunu öğrendi. Polis memuru Mehmet Parlak, bir an tereddüt etmeden yaşlı kadını sırtına alarak evden çıkardı.