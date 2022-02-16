Haberler Gündem Haberleri Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı
Giriş Tarihi: 16.2.2022 21:34

Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan 94 yaşındaki  Mevlüde Yılmaz’ı  polis memuru Mehmet Parlak tarafından mahsur kaldığı yerden   sırtında taşıyarak çıkardı.

İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde çıkan yangın korkuttu. Yangını gören komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.

POLİS MEMURU YAŞLI TEYZEYİ SIRTINDA TAŞIDI
Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz'ın içerde olduğunu öğrendi. Polis memuru Mehmet Parlak, bir an tereddüt etmeden yaşlı kadını sırtına alarak evden çıkardı.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, evde mahsur kalan yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA