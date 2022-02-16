Sancar: Türkiye’nin bana gösterdiği ilgi 10 Nobel’den daha önemli!

"Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla Aziz Sancar Eğitim Kampüsü gibi bir eğitim kampüsünün benzeri yok." değerlendirmesini yapan Sancar, kampüse ve adının verildiği diğer merkezlere ilişkin şöyle konuştu:

"Ülkem bana çok büyük onur veriyor. Bu benim için önemli. Yani tarif edemem. Biliyorsunuz Nobel ödülünü DNA onarımı için üç kişi almıştık. Yani öteki iki arkadaşımın adına benim bildiğim kadarıyla hiçbir eğitim veya öğretim merkezi yok. Benim bütün Türkiye sathında Iğdır Anaokulundan tutun İzmir'de ortaokula kadar adımın verildiği merkezler var. Tabii Başkent'teki en büyük eğitim merkezi olacak. Milletimin beni takdir etmesi tabii beni çok duygulandırıyor. Umarım bunu duyan gençlerimiz de bundan bir ders alır; bizim milletimiz bizim devletimiz vefakardır, eğer bu ülkeye faydalı bir şey yaparsanız veya bir şey yaptığınızda ülkenizi unutmazsanız, bu ülkeden verdiğinizden fazlasını alacaksınız.