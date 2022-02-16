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Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:49 Son Güncelleme: 16.2.2022 09:55

SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

İHA
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi’nden flaş HDP kararı

Son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi.

HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, HDP'ye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi.

HDP, esas hakkında savunma için verilen 1 aylık süreyi yetersiz bularak Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaa HDP'ye 20 Ocak'ta tebliğ edilmişti. 1 ay süre kapsamında HDP'nin savunmasını 20 Şubat'ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda savunma 20 Nisan'da teslim edilecek.

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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı
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