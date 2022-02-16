SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi’nden flaş HDP kararı

HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, HDP'ye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi.

HDP, esas hakkında savunma için verilen 1 aylık süreyi yetersiz bularak Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaa HDP'ye 20 Ocak'ta tebliğ edilmişti. 1 ay süre kapsamında HDP'nin savunmasını 20 Şubat'ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda savunma 20 Nisan'da teslim edilecek.

