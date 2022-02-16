Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı! "Hamdolsun hafif atlatıyorum"
Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:47 Son Güncelleme: 16.2.2022 15:08

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı! "Hamdolsun hafif atlatıyorum"

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı! Hamdolsun hafif atlatıyorum

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." açıklamasında bulundu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Haberi sosyal medyadan duyuran Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim."

SOSYAL MEDYADAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Bakan Çavuşoğlu'na sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Pek çok Twitter kullanıcısı "Bakanım çok geçmiş olsun, Rabbim tez zamanda şifanızı versin inşallah" sözlerine yer verdi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı! "Hamdolsun hafif atlatıyorum"
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