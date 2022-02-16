Son dakika: Başkan Erdoğan’dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama: Türkiye en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülkedir

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde üzerinde en çok konuşulan, en çok söz edilen, en çok istismar edilen hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu geçtiğimiz yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçlu.
"ELEKTRİK ÜRETEN SANTRAL SAYISINI 298'DEN 1808'E YÜKSELTTİK"
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirebilmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298'den 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkararak toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükseldi. Hem de oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz faturaları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.
Dolayısıyla dünyanın her tarafından, üstelikte bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla bu fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.
Şimdi elektrik ve doğal gaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.
Başkan Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama | Video
"TÜRKİYE, AVRUPA'DA VATANDAŞLARINA EN UCUZ DOĞALGAZ HZİMETİ SUNAN ÜLKESİDİR"
Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.
Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.
"HANE BAŞINA YAKLAŞIK 5 BİN LİRA ENERJİ DESTEĞİ VERDİK"
Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık.
Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır."Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Elektrikte yeni düzenleme hazırlığı: Vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecek