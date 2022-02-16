Son dakika: Başkan Erdoğan’dan enerji fiyatlarına ilişkin açıklama: Türkiye en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülkedir

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde üzerinde en çok konuşulan, en çok söz edilen, en çok istismar edilen hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu geçtiğimiz yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçlu.

"ELEKTRİK ÜRETEN SANTRAL SAYISINI 298'DEN 1808'E YÜKSELTTİK"

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirebilmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298'den 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkararak toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükseldi. Hem de oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz faturaları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.