Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.2.2022 17:43 Son Güncelleme: 16.2.2022 17:53

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değinildi.

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değinildi.

TÜRKİYE, RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü
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