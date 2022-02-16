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Giriş Tarihi: 16.2.2022 12:03 Son Güncelleme: 16.2.2022 12:06

Son dakika! Emine Erdoğan: Koronavirüs izolasyon sürecini tamamladım

Son dakika! Emine Erdoğan: Koronavirüs izolasyon sürecini tamamladım

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı. Emine Erdoğan " Bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladım" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı. Emine Erdoğan " Bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladım" dedi.

SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Emine Erdoğan "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." paylaşımında bulundu.

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Son dakika! Emine Erdoğan: Koronavirüs izolasyon sürecini tamamladım
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