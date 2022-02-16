Son dakika! Emine Erdoğan: Koronavirüs izolasyon sürecini tamamladım

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı. Emine Erdoğan " Bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladım" dedi.
Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2022
Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.
SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Emine Erdoğan "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." paylaşımında bulundu.