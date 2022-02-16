SON DAKİKA: Kabine Toplantısı başladı! Masada elektrik faturaları düzenlemesi var

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın liderliğinde başladı. Saat 15.45'te başlayan kritik toplantının en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz ki yüksek gelen elektrik faturaları olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarını düşürmek için yapılan çalışmanın detaylarını Bakanlar Kurulu ile paylaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası elektrik faturaları ile ilgili düzenlemenin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimlerinin inşaat, özel eğitim gibi birçok alana da yayılması beklenirken, zincir marketlere yapılacak denetimler de Kabine Toplantısı'ndaki önemli konu başlıkları olacak.

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Kabine Toplantısı saatler 15.45'i gösterirken Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Bakanlar Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda önemli konu başlıkları ele alınacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM: ELEKTRİK FATURALARI

Kabine Toplantısında, Bakanlar Kurulu'nun bir numaralı gündemi yüksek gelen elektrik faturaları olacak. Elektrik faturalarında devlet ciddi bir miktarı karşılıyor. Ayrıca 150 kw olan kademe limiti 210 kw'ye çıkarıldı. Ancak ticarethaneler ve vakıflar için farklı limitler ve düzenlemeler yapılması bekleniyor. Yüksek elektirik faturaları sonrası harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı düzenlemeyi şekillendirdi. Bakan Dönmez Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapacak. Düzenlemenin ayrıntılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyuracak.

BİR DİĞER GÜNDEM: KDV İNDİRİMLERİ

Temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV yüzde 8'den 1'e düşürüldü. Devlet böylece yüzde 7'lik bir kazançtan vazgeçti. Başkan Erdoğan, zincir marketlerin ve tüm firmaların yüzde 7'de kendisi indirim yaparak toplamda yüzde 14 indirime gitmesini istedi. Gıdada atılana dımın benzerinin konutta ve özel eğitim sektöründe de atılması bekleniyor. KDV indirimlerinin daha geniş bir yelpazeye yayılabileceği aktarılıyor.

ZİNCİR MARKETLERE DENETİM VE YAPTIRIMLAR MASADA

Devletin kendi vergisinden vazgeçerek indirime teşvik etmesine rağmen ürünlere zam yapan zincir marketlere büyük tepki var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlere denetimlerin yapılacağını, suistimal edenlere yüksek cezalar kesileceğini ifade etmişti. Bu konu da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Zincir marketlere denetimlerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un bilgilendirme yapması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Kabine Toplantısı'nda dünyanın bir numaralı gündemi Ukrayna-Rusya gerilimi de değerlendirilecek. Sahadaki son bilgiler ele alınacak, arabuluculuk adımları konuşulacak. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar vereceği belirtiliyor.