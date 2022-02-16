Son dakika: NATO’NUN gündemi Rusya-Ukrayna krizi! Stoltenberg’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yaptığımız aksiyonlar şu an savunma açısında. Ortaya çıkan tehdide karşı tabii ki savunma açısından bir cevap vermek durumundayız. Varlığımızı savunma olarak artırdık ve daha da artırmayı düşünüyoruz.

Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok. NATO Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız. NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacak.

Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur."