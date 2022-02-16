TEM Otoyolu’nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü
geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, Nilay Demirci
'nin kullandığı 34 CGM 977 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada hızlı olduğu belirtilen bir otomobil önce Nilay Demirci'nin kullandığı otomobile ardından ise taksiye çarptı.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de kazada yaralanan Nilay Demirci'yi müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.