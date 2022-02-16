Vali Çuhadar, Suriye’de yaralanan Mehmetçik’i ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken geçici görev ile gittiği Suriye Doruk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada 05 Şubat 2022 günü sol bacağından yaralanan ve ilk müdahalesi Kilis Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra memleketi Adıyaman'a getirilen Sözleşmeli Er Murat Doğan'ı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Ortopedi servisinde tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Sözleşmeli Er Murat Doğan'ın sağlık durumu hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, yaralı asker Murat Doğan'a geçmiş olsun dileklerin iletti.

Suriye Gazisi Sözleşmeli Er Murat Doğan'a herhangi bir taleplerinin ya da sıkıntılarının olup olmadığını da soran Vali Mahmut Çuhadar, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve herhangi bir ihtiyaç ve sıkıntı olması durumunda telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.

Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken geçici görev ile gittiği Suriye'nin Doruk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Sözleşmeli Er Murat Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Suriye'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz Murat Doğan kardeşimizin ilk müdahalesi Kilis Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra memleketi Adıyaman'a getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavisine devam edilmektedir. Kahraman askerimizin sağlık durumunun ve moralinin yerinde olduğunu gördüm. Buna da çok mutlu oldum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizin huzur ve güveni için yurdumuzun dört bir tarafında gece-gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize Allah güç, kuvvet versin. Yüce Allah kahraman Mehmetçiklerimizi her türlü kazadan, beladan korusun ve esirgesin" dedi.

Suriye Gazisi Sözleşmeli Er Murat Doğan ve ailesi ise, gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.