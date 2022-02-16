Yatağa bağımlı hastaya hastaneye gitmeden rapor

Bakan Koca, geçen hafta Resmi Gazete
'de yürürlüğe giren 'Uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği kapsamında bir yeniliği de duyurdu. Koca, Twitter mesajında "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik
, Sinop
ve Tunceli
'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak" ifadelerini kullandı. ANKARA