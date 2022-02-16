Zehir tacirleri tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 3 farklı olayda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 kilo 250 gram toz Esrar, 11, 08 gram Metamfetamin,1 Hassas Terazi ele geçirildi. 2 kişi tamamlanan işlemleri sonrası serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen S.A. Ş.T. S.M.A. ve S.D. isimli 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, savcılıktan serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.