2023’te dağlarda terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Jandarma Genel Komutanlığı
'nda düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Jandarma'nın gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, jandarma personeline 2022 yılı hedeflerini anlattığı konuşmasında, "Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarımızla birlikte bu işin tam ortasındasınız. Bu yılki bakanlık temamız hedef, sinerji ve iletişim. Size 2022 yılı hedefinizi söylüyorum: Bu yıl terörün tüm kırıntılarını temizleyeceksiniz. Yılanın deliğinde olsalar bile bulup çıkaracaksınız. Artık terörün ağırlığını yurt içinde taşımayacağız. Altını kaldırmadık taş, aramadık, ayağımızı basmadık bir santimetrekare bile bırakmayacağız. Artık süpürme zamanı, süpürmeye başlıyoruz; ya teslim olacaklar, devletin adaletine sığınacaklar ya da yok olacaklar. Yemin etmeliyiz bu millete, yemin etmeliyiz mukaddesatımıza, yemin etmeliyiz şehitlerimize, söz vermeliyiz gelecek nesillerimize. Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı, bu hesabı kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.
13 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri
'nin, sınır ötesi kara harekâtıyla teröristlerden temizlediği Suriye
'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı
ve Fırat Kalkanı bölgesinde, bir saldırı girişimi daha komandolar tarafından önlendi. Bir grup PKK/ YPG'li teröristin güvenli bölgede oluşturulan askeri üs alanına saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler üzerine, bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kalabalık bir terörist grubun ağır silahlarla saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilince, komandolar harekete geçti. Yerleri belirlenen PKK/YPG'li teröristlerden 13'ü, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristleri taşıyan araçlar da fırtına obüsleriyle vurularak imha edildi. Hüseyin KAÇAR
/ SABAH
TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
ARDAHAN
'DA
terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan U.E. adlı kişi JASAT Timleri tarafından merkeze bağlı Aşağıkurtoğu köyünde yakalandı. Yine örgüt propagandası yapmak suçundan aranan V.Ç. adlı şüpheli ise Çalabaş köyünde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Furkan NEHRİ
/ SABAH