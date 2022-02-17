2023’te dağlarda terörist kalmayacak

Giriş Tarihi: 17.2.2022

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma personeline 2022 hedefinin dağlardan teröristleri tamamen temizlemek olduğunu belirterek, “Cumhuriyetin 100. yılında dağlarımızda bir tek terör örgütü mensubu kalmamalı, bu hesabı kapatmalıyız” dedi