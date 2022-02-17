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Giriş Tarihi: 17.2.2022 14:58

Adana’da Cumhur İttifakı'ndan CHP’li başkan Karalar'a çağrı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da Cumhur İttifakı’ndan CHP’li başkan Karalar’a çağrı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a su faturalarındaki KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi için çağrıda bulundular. İki başkan, Cumhur İttifakı belediyelerinin hayata geçirdiği 'Su fiyatlarında KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiği' uygulamayı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de acilen hayata geçirmesini istediler.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlanmıştır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin, temel ihtiyaç maddelerinde halkın üzerindeki yükün hafifletilmesi konusundaki mesajları bilinmektedir. Cumhur İttifakı belediyelerinde de su faturalarında yüzde 7'lik KDV indirimine gidilerek su abonelerinden alınan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'a bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci en hafif şekilde atlatması için Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok alanda başlattığı bu uygulamayı siz de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hayata geçirin."

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Adana’da Cumhur İttifakı'ndan CHP’li başkan Karalar'a çağrı
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