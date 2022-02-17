Adana’da Cumhur İttifakı’ndan CHP’li başkan Karalar’a çağrı

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlanmıştır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin, temel ihtiyaç maddelerinde halkın üzerindeki yükün hafifletilmesi konusundaki mesajları bilinmektedir. Cumhur İttifakı belediyelerinde de su faturalarında yüzde 7'lik KDV indirimine gidilerek su abonelerinden alınan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'a bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci en hafif şekilde atlatması için Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok alanda başlattığı bu uygulamayı siz de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hayata geçirin."