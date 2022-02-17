Ankara polisinin 2021’de FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 724 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 246'sı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu 19 bin 856 FETÖ/PDY mensubu tespit edildi. Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖ/PDY üyesi deşifre edildi. Adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda 'renklendirilmiş' ya da 'kripto' olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 4 bin 780 örgüt mensubu ise açığa çıkarılarak adalete teslim edildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklamada ayrıca "Unutmayınız ki; terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.