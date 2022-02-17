Haberler Gündem Haberleri Ankara polisinin 2021'de FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:14 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:15

Ankara polisinin 2021'de FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 gözaltı

DHA
Ankara polisinin 2021’de FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 2021'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında 4 bin 724 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 246'sı, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 2021'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 724 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 246'sı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu 19 bin 856 FETÖ/PDY mensubu tespit edildi. Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖ/PDY üyesi deşifre edildi. Adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda 'renklendirilmiş' ya da 'kripto' olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen 4 bin 780 örgüt mensubu ise açığa çıkarılarak adalete teslim edildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklamada ayrıca "Unutmayınız ki; terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Ankara polisinin 2021'de FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 gözaltı
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