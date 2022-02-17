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Giriş Tarihi: 17.2.2022 16:33 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:33

Başkan Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı

Başkan Erdoğan, Kosova’nın bağımsızlık gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, bu vesileyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı. Başkan Erdoğan, bu vesileyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan "Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbî selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı
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