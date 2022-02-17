Bilirkişi raporu Kaftancıoğlu’nun "talimatım yok" savunmasını çürüttü!





"KONTROL EDİLMESİNİ İSTEDİM, BUGÜN OLSA YİNE İSTERİM"

Raporda ayrıca Canan Kaftancıoğlu'nun da konuşmalarına yer verildi. Kaçak inşaat olduğuna dair duyumları olduğunu öne süren Kaftancıoğlu'nun, "Görevi ve sorumluluğu gereği Üsküdar İlçesi Belediye Meclis Başkanı olan İlçe Başkanımıza orada herhangi bir inşaatı yıktıkları inşaatı yeniden yapıp yapmadıklarını kontrol edilmesini istedim. Bugün olsa yine isterim çok net söylüyorum" dediği belirlendi. Yine Kaftancıoğlu'nun başka bir programda benzer şekilde, "Evi ile ilgili değil arsayla ilgili kaçak bir işlem yapıp yapmadıklarını bakmasını istedim ve İlçe Başkanımız giderek arsada herhangi bir inşaat iş yapılıp yapılmadığına baktı" sözlerini sarf ettiği ifade edildi.

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